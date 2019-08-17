أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، انطلاق مبادرة الرئيس لضعاف السمع من الأطفال المواليد، والتي تبدأ أول سبتمبر القادم.

وقال شاروبيم إن مبادرة الرئيس تأتي في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية، التى تقدمها الدولة للمواطنين والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة، التي تغطي كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين، بمختلف أعمارهم، وكان منها مبادرة الكشف عن فيرس c والأمراض غير السارية.

وأضاف محافظ الدقهلية في تصريح صحفي، أنه إيمانا بضرورة البناء من القاعدة، جرى إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي ستبدأ أول سبتمبر القادم.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، تجهيز 140 وحدة صحية بكافة المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، وشملت أجهزة قياس درجات السمع للمواليد لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه، مضيفًا أنه جرى تدريب 300 فرد من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة.