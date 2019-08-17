قرر قاضي التجديد بمحكمة مركز دمنهور، اليوم، تجديد حبس "ميرفت. أ. ع"، والدة طالبة البحيرة، التي جرى ذبحها هي وعشيقها على يد والدها وشقيقيها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة مركز دمنهور برئاسة المستشار محمد عبيد مدير النيابة، قررت حجزت والدة المجني عليها على ذمة تحريات البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، وعقب ورود التحريات جرى حبسها 4 أيام.

وأصدر القاضي قرارا بتجديد حبس والد الطالبة وشقيقيها المتهمين بذبحها هي وعشيقها، وشهدت جلسة التجديد اعتراف المتهمين الثلاثة بارتكاب الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة.

وانتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، و"فاطمة.ا.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، أن وراء ارتكاب الجريمة "ا.م.أ" موظف بدرجة مدير عام في احدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة، و"أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور؛ انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل للآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم.