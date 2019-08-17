تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

بعد هدفه أمام الأهلي.. تراوري تخصص "تعليم على الكبار"

بعد هدفه أمام الأهلي.. تراوري تخصص "تعليم على الكبار"

الديهي يكشف أهمية افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

الديهي يكشف أهمية افتتاح 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

الزراعة: مصر تنتج 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية.. والعكس بالخُضر

الزراعة: مصر تنتج 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية.. والعكس بالخُضر

حظك اليوم الأحد 18-8-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 18-8-2019 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 18-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 18-8-2019 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 18-8-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأحد 18-8-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

اختيارات الوطن

قاد لواء مكافحة ألغام.. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

قاد لواء مكافحة ألغام.. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

شتاء يستمر 10 سنوات.. ماذا يحدث للعالم بعد الحرب النووية؟

قبل صوب "محمد نجيب".. القطاع الزراعي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي

قبل صوب "محمد نجيب".. القطاع الزراعي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي

كينج مريوط.. منطقة الصفوة تتجه لـ التقنين بأمر السيسي

كينج مريوط.. منطقة الصفوة تتجه لـ التقنين بأمر السيسي

يفتتح فيها السيسي الصوب الزراعية.. تعرف على قاعدة محمد نجيب العسكرية

يفتتح فيها السيسي الصوب الزراعية.. تعرف على قاعدة محمد نجيب العسكرية

الأكثر قراءة

عاجل