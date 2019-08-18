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"كل المرشحين مركز أول" في استطلاعات رأي الانتخابات الرئاسية في تونس

"كل المرشحين مركز أول" في استطلاعات رأي الانتخابات الرئاسية في تونس

احذر من تجربة "ديوني".. ترك زجاجة مياة في السيارة قد يؤدي إلى إحراقها

احذر من تجربة "ديوني".. ترك زجاجة مياة في السيارة قد يؤدي إلى إحراقها

محمود علم الدين: هوس السوشيال ميديا كشف "فوضى المجتمع"

محمود علم الدين: هوس السوشيال ميديا كشف "فوضى المجتمع"

"شراء مستلزمات المدارس".. مبادرة شبابية بالمنيا لمساعدة المحتاجين

"شراء مستلزمات المدارس".. مبادرة شبابية بالمنيا لمساعدة المحتاجين

"تحصيل الأتعاب مقدما".. سامح عاشور يشرح مزايا "قانون المحاماة الجديد"

"تحصيل الأتعاب مقدما".. سامح عاشور يشرح مزايا "قانون المحاماة الجديد"

صاحب لقب "أغنى شاب في مصر": 700 ألف جنيه أرباحي من يوتيوب الشهر الماضي

صاحب لقب "أغنى شاب في مصر": 700 ألف جنيه أرباحي من يوتيوب الشهر الماضي

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قاد لواء مكافحة ألغام.. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

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وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

وصفه السيسي بالعملاق.. تفاصيل مشروع الـ62 ألف فدان في بني سويف والمنيا

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قبل صوب "محمد نجيب".. القطاع الزراعي على رأس اهتمامات الرئيس السيسي

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