توجه فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الشرقية، إلى قرية غزالة، التابعة لمركز الزقازيق، بإشراف الدكتور أحمد خطاب مدير الطب الوقائي، والدكتور محمد فرج مدير إدارة صحة البيئة، وأحمد حسن مراقب أول صحة البيئة بالمديرية.

وسحب الفريق عينات من الأغذية والأطعمة التي تناولها الأهالي خلال حفل العرس بالقرية، كما تم سحب عينات أغذية من المحلات والمنازل بإجمالي 11 عينة.

نقل 35 شخصا للمستشفى بالزقازيق بسبب "وجبة لحمة" في حفل زفاف

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير الأمن، إخطارا، يفيد بإصابة عدد من أهالي قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق بنزلات معوية، إثر تناولهم وجبة طعام "لحمة" في حفل عرس بالقرية، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وقال مصدر بمستشفى الزقازيق الجامعي، إن عدد المصابين بلغ نحو 35، غادر بعضهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في الاستقبال، وتبين استقرار حالتهم، فيما جرى التعامل مع 22 آخرين، واحتجازهم تحت الملاحظة.