عبدالغفار: ندرس إنشاء الجامعة المصرية للتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه صدر قرار جمهوري بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة، بمحافظات الغربية وسوهاج وأسيوط، ليرتفع عدد الجامعات الخاصة والأهلية الى 28 جامعة، بالإضافة إلى 167 معهد عالي ومتوسط خاص.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في إطار خطة وزارة التعليم العالي لتحقيق التنافسية الدولية لموسسات التعليم العالي المصرية، جرى إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أصل 7 جامعات دولية متوقع بدء الدراسة بها في العام الحالي والمقبل، وذلك لإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر وتحقيق التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلا عن توفير نفقات الابتعاث، وجذب الوافدين من خارج مصر.

وزير التعليم العالي: لدينا 28 جامعة خاصة و167 معهد عالي ومتوسط

وفيما يتعلق بدعم وتطوير البنية التحتية بتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، أوضح وزير التعليم العالي، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تدرس إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي جامعة متخصصة في تكنولوجيا البيانات والمعلومات، وكذلك إنشاء 7 مجمعات تكنولوجية بعدد من الجامعات بالمحافظات المختلفة لتكون مراكز لنقل وتوطين التكنولوجيا بالجامعات وبالمحافظات.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على رفع كفاءة البنية التكنولوجيا التحتية بالجامعات وتهيئة الجانعات لتصبح جامعات ذكية مؤهلة لاندماج في منظومة التحول الرقمي، وذلك بدءا من العام 2020.

ولفت إلى أنه يتم حاليا إجراء اختبار معرفي موحد لطلاب عدد من كليات القطاع الصحين مع تعميمها على كل التخصصات بجميع المجالات، والعمل على ميكنة الإجراءات والاختبارات الجامعية، وذلك استعدادا للانتهاء من التشريعات للازمة، لربط الامتحانات المعرفية الموحدة، كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في كل المجالات.