على مدار ربع قرن الزمان حلم الدكتور صلاح صبري عبيه الأستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بهذه اللحظة التي شعر وكأنها تكلل مسيرة علمية دؤوبة، هكذا قال في تعليقه عن شعوره في لحظة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له اليوم، في احتفالية عيد العلم المقامة في مركز المنارة للمؤتمرات.

"أشكر الرئيس لأن تكريمه لي ولمجموعة من العلماء هذا العام والعام الماضي في عيد العلم يعكس اهتماما شديدا من الدولة بالبحث العلمي"، يقول "عبيه" الذي حصد العديد من الجوائز العلمية الدولية والمحلية في "الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا وغيرها"، في تصريحاته لـ"الوطن"، مؤكدا أن وسام الدرجة الأولى للعلوم الفنون الذي حصده اليوم يبقى الأقرب لقلبه.

عيبه: أهدي الوسام لفريقي البحثي

وصف "عبيه"، الذي يعد واحدا من رواد مجال النانوفوتونيّات المستحدثة الصديقة البيئة في مصر، التقدير بأنه "أعلى تقدير وأعلى وسام" وأهداه لفريقه البحثي متطلعا لإنجازات جديدة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدة مشروعات عملاقة، وخصوصا بعد فوزه بدوره تدربيبة تابعة لمنظمة اليونيسكو عن التكنولوجيات المتقدمة على مستوى إفريقيا، طامحا في تطوير العمل بعدة مشروعات بالتعاون مع جامعات إفريقية وبدعم من اليونيكسو في مجالات الطاقة الشمسية وبعض الأمراض.