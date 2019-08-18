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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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"تموين الإسكندرية" يفتتح مركز خدمات التموين المطور

"تموين الإسكندرية" يفتتح مركز خدمات التموين المطور

ضبط 750 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

ضبط 750 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

إحالة رئيسي سنهور وشرنوب للتحقيق بسبب القمامة

إحالة رئيسي سنهور وشرنوب للتحقيق بسبب القمامة

إحالة أزمة احتجاز 13 موظفا بمطار الغردقة للنيابة

إحالة أزمة احتجاز 13 موظفا بمطار الغردقة للنيابة

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