"دبحتها عشان والدي بيفضلها عليا، وبيضربني حتى لو كنت باهزر معها"، في مفاجأة من العيار الثقيل اعترفت طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بقتل شقيقتها الصغرى صاحبة الـ5 أعوام ذبحا بسبب الغيرة.

وكشف ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بالدقهلية، بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، اليوم، غموض العثور على طفلة مذبوحة وملقاة داخل عشة بقرية عزبة عشري، بعدما تبين قيام شقيقتها بالصف الثاني الإعدادي بذبحها، بدعوى حب أبيها لها وتفضيلها عنها دائماً.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني من أهالي عزبة أبو عشري التابعة للمركز، بالعثور على طفلة مذبوحة داخل إحدى العشش القريبة من منزلها بالعزبة.

انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد الجندي، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة المذبوحة تدعى "جنى ع م"، 5 سنوات، وبها آثار ذبح من الرقبة.

وبسؤال والدها، أكد أنه تركها بالمنزل وعندما عاد فوجئ باختفائها، وظل يبحث عنها مع الأهالي حتى عثروا عليها مذبوحة بإحدى العشش القريبة من المنزل، نافيا وجود أي خلافات مع أحد.

وبإخطار النيابة العامة انتقل عمرو ضيف رئيس نيابة بلقاس إلى مكان الحادث، وجرى مناظرة جثة الطفلة وقرر نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرح بتسليم الجثمان لذويها عقب التشريح.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "دنيا"، 14 سنة، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، الشقيقة الكبرى للطفلة، بعد استدراجها للمجني عليها وذبحها بسكين والتخلص منها داخل إحدى العشش.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط الطفلة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان السكين المستخدم في الواقعة.

وقالت في محضر الشرطة، إن والدها دائماً يفضل شقيقتها الصغرى عنها، ويعاقبها بالضرب حتى لو قامت بالمزاح معها، ما دفعها للتخلص منها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.