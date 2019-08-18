أعلن اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، عن وصيته لمن سيتولى إدارة قناة السويس بعده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "مميش": "الشخص الذي يتولى المنصب يجب أن يضيف إلى المكان، وأن يحسن من المكان نفسه، جميعا بنكمل عمل بعض، وهناك قيادة ولادة، لإنجاب مزيد من القيادات، من أجل ان نسلم بعض، فهذه بلدنا، وأي شخص يأتي بعدي في المنصب يا رب يكون أفضل منى 100 مرة".

وأضاف "مميش": "لازم تكون القناة أسرع قناة في العالم ملاحيا، وأخطر قناة قادرة على التعامل مع التطور في بناء السفن، حيث أنه كلما تم التحسين بها يزيد الدخل القومي المصري، وأقل له أكمل المشوار، وحسن وأعط القناة وقتك وعلمك، ويجب أن يكون هناك الجديد وأن يكون هناك جاذبية لمرو السفن فى قناة السويس".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر أمس قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.