مصرع ربة منزل وإصابة 7 في انقلاب سيارة بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء الأحد، كما أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال بكسور وجروح وسحجات في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكيلو 70 بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 70 اتجاه أسيوط، فانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أسيوط قيادة "عبد الرحمن. م. ع" 30 عاما حاصل علي دبلوم صنايع، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة "ابتسام.م.ع"، 22 عاما ربة منزل وتقيم بديروط، وإصابة قائد السيارة و6 آخرين بينهم 3 أطفال، وجميعهم يقيمون بديروط بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان بأسيوط.

بسؤال قائد السيارة والمصابين نفوا الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وحُرر محضر بالواقعة.