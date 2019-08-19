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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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سرطان واستبعاد واعتزال.. أغسطس الشهر الأسود في حياة إليسا

سرطان واستبعاد واعتزال.. أغسطس الشهر الأسود في حياة إليسا

باستثمارات مليوني جنيه.. وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية في الصعيد

وفد نيوزيلندي يزور مكتبة الإسكندرية لبحث آفاق التعاون

وفد نيوزيلندي يزور مكتبة الإسكندرية لبحث آفاق التعاون

الأزهر يفتح باب التنسيق لـ150 ألف طالب بالثانوية من الغد ولمدة 6 أيام

الأزهر يفتح باب التنسيق لـ150 ألف طالب بالثانوية من الغد ولمدة 6 أيام

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