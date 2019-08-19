قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران غير مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأكد "ظريف"، أن أي وساطة يجب أن تركز على إعادة واشنطن للاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي قال اليوم، إنّ الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما له تداعيات حال قررت احتجاز ناقلة النفط "أدريان دريا جريس-1 سابقا"، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد "الموسوي" أنّ إصدار واشنطن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، غير قانوني وغير شرعي، مشيرا إلى أنّ القرار الأمريكي هو تهديد للملاحة البحرية في المياه الدولية.

وكشف "الموسوي" أنّ طهران حذرت واشنطن عبر السفارة السويسرية بطهران، من أنّ مصادرة ناقلة النفط "أدريان دريا" سيكون خطأ جسيما وسينتج عنه تداعيات خطيرة، لافتا إلى أنّ حكومة جبل طارق لم تستجب لطلب الولايات المتحدة، لأن العقوبات الأمريكية أحادية وليست دولية.

وكانت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن، أظهرت أنّ ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب، غيّرت وجهتها إلى كالاماتا في اليونان.

وأشارت بيانات "ريفينيتيف" إلى أنّ ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا-1" غادرت جبل طارق في نحو الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعد ساعات من رفض سلطات جبل طارق طلبا أمريكيا باحتجاز السفينة، معللة قرارها بأنّ القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.