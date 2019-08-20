أدلت المتهمة بذبح حماها داخل شقتها في منطقة المقطم بالقاهرة، باعترافات تفصيلية حول ملابسات الواقعة، وكشفت عن دوافع الجريمة أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.

وقالت السيدة الثلاثينية، إنها استلت سكينا من مطبخ الشقة، وسددت للمجني عليه طعنات عدة في الرقبة والصدر بعد أن حاول معاشرتها بالقوة، مستغلا غياب زوجها في العمل.

وأضافت المتهمة أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة، قائلة: "كانت حوالى الساعة 10 ونصف الصبح، كنت نايمة، وفوجئت بحمايا دخل أوضة النوم بتاعتي من غير ما أخد بالي، وده حصل بعد ما جوزي راح الشغل، وبدأ في ملامسة جسدي، حاولت أصرخ واستغيث بالجيران، بس هو كتم نفسي وبدأ يقولي مش هعمل كده تاني، وبعد شوية عرض عليا فلوس علشان اسكت، وبعدين خرجت اشتري حاجة ورجعت تاني، دخلت أوضتي، فوجئت أنه موجود وبدأ في ملامسة جسمي وحاول اغتصابي ومعاشرتي بالقوة، قاومته وجريت على المطبخ ومسكت سكين وضربته، ومحستش بنفسي غير وهو جثة".

تواصل المتهمة حديثها، قائلة: "طبعا أنا بعد كده خفت وكنت عايزة أهرب من الشقة بس حسيت أن الموضوع هايتعرف.. فضلت اصرخ ولما الجيران اتجمعت قلت ليهم إن أنا لقيته مقتول في الشقة وأنا كنت في السوق.. والمباحث جت، وبعدين بدأوا في مناقشتي ومكنش قدامي غير إني اعترف بالجريمة، كنت بدافع عن نفسي وشرفي".

وعقب تسجيل اعترافات المتهمة، أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على موظف على المعاش مقتولا داخل شقة في مساكن "اسبيكو" بمنطقة الزلزال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبالفحص تبين أن الجثة موظف بالمعاش، يبلغ من العمر 66 سنة، وبه عدة طعنات.

وبسؤال زوجة نجله، ربة منزل، قررت أن المجنى عليه يقيم معها في الشقة، مضيفة أنها حال عودتها للشقة عثرت على المجني عليه فارق الحياة غارقا في دمائه، ونفت علمها بملابسات الحادث.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث والتحري من صحة المعلومات، و بالفحص تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، واعترفت المتهمة أنها حال تواجدها بالشقة بصحبة المجني عليه واستغراقها في النوم فوجئت بقيامه بمحاولة الاعتداء عليها جنسيا فتخلصت منه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.