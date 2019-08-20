أسابيع قليلة وتبدأ نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، في تقليدها السنوي، وتقوم بتشكيل لجنة مكونة من 40 ناقدا وسينمائي لاختيار فيلم مصري يتم ترشيحه ضمن قائمة الأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، والتي تم تغيرها مؤخرا لتكون "أفضل فيلم عالمي طويل"، بدلا من "أفضل فيلم أجنبي".

وتشترط لوائح أكاديمية علوم وفنون الصورة المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، أن يكون الفيلم المرشح عرض تجاريا في الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى 30 سبتمبر 2019، لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل، واقترب عدد الأفلام التي تم عرضها بداية من تلك الفترة وحتى منتصف أغسطس إلى 29 فيلما، وهو عدد أقل من العام الماضي بـ 10 أفلام، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها الفترة المقبلة، وآخر موعد لاستقبال الأفلام هو 5 أكتوبر المقبل.

ومن الأفلام التي ستكون ضمن القائمة التي سيتم الاختيار منها "ورد مسموم"، للمخرج أحمد فوزي صالح الذي حصد مجموعة كبيرة من الجوائز في مهرجانات سينمائية، و"ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، الذي حصل بطله شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، ويعتبر هو الفيلم الأقرب إلى الترشيحات، بالإضافة إلى فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي.

وقال الناقد محمود عبد الشكور، إن نقابة المهن السينمائية بدأت في إخطار أعضاء اللجنة المخصصة لترشيح فيلم مصري للأوسكار، متابعا: "لم يتم تحديد موعد الاجتماع الأول، فنحن في حاجة إلى اجتماع تمهيدي لوضع ضوابط ومناقشة القواعد الخاصة بالتصوت، فكل عام نضع قواعد أكثر انظباطا، فالظوابط أهم من الاختيار، كما تمثل اللجنة كل الفئات من عناصر العملية الفنية لضمان توازن أكثر في التصويت، بجنب توليفة من أجيال مختلفة ونطمح في الأفضل".

وأضاف "عبد الشكور" لـ"الوطن": "لم يتم تحديد القائمة النهائية للأفلام، ولكن هناك تجارب مميزة هذا العام، ولكن قد يظهر لنا فيلم جديد موعد عرضه يوافق موعد اللائحة وبالتالى يتم ضمه مثل ما حدث مع فيلم شيخ جاكسون، فنحن هدفنا اختيار الفيلم الأفضل فنيا".