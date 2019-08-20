أصدرت لجنة الحج والزيارة في المدينة المنورة تقريرا بعدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج، إذ أظهر التقرير أنّ 193844 حاجا وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس، فيما غادر عبر المنافذ الجوية والبرية بالمدينة المنورة 38885 حاجا في طريقهم إلى بلدانهم.

ووصل إجمالي عدد الحجاج الموجودين في المدينة المنورة أمس إلى 145947 حاجا، أظهر الإحصاء أنّ الحجاج من مصر العربية هم الأكثر وجودا بالمدينة المنورة حتى أمس بواقع 17538 حاجا، يليهم حجاج باكستان بواقع 15451 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتوقع وصولهم إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس 31650 حاجا.

وبّين التقرير أنّ 23916 حاجا غادروا إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، فيما غادر 6190 حاجا عبر مركز الهجرة متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقهم إلى بلدانهم، في حين غادر 8779 حاجا عبر مركز حجاج البر بالمدينة المنورة، وبلغ إجمالي المركبات التي وصلت إلى المدينة المنورة منذ انتهاء مناسك الحج 4708 مركبات تقل حجاجا إلى المدينة المنورة.

وتباشر الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف البيت الحرام بالمدينة المنورة، تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم ما بعد الحج، بمتابعة وإشراف لجنة الحج بالمنطقة، إذ ترتكز الأعمال على تسهيل مغادرة الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية، في إطار جهود العناية التي توليها الحكومة الرشيدة بضيوف البيت الحرام حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

في سياق متصل، دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري اليوم، الحملة التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالوكالة تحت شعار "مودة ورحمة"، وتم توزيع الهدايا على الحجاج والزائرين الذين أعربوا عن شكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وسعادتهم لتنظيم مثل هذه الحملات التي تُعنى بتعزيز الجانب الأخلاقي، وإبراز مبادئ وقيم الإخاء والمودة والرحمة.