تنطلق الدورة الثانية لمعرض "مصر للعقار والاستثمار"، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2019 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأحد البنوك الدولية وعدد من الشركات.

وقال إسلام برهان المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، إن المعرض العام الماضي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي بعدما تخطت مبيعاته 2 مليار جنيه، متابعا "هذا النجاح جعلنا نعمل داخل الشركة على تعدد المشروعات المطروحة وتنوعها لتناسب جميع شرائح المجتمع وإعطاء فرصة المفاضلة بين العروض والتشجيع على الاستثمار".

وأضاف "برهان": "نحاول الاستفادة من خصم الشركات الذي وصل إلى 20% في بعض المشروعات، إضافة إلى التسهيلات في طرق السداد التي تقدمها تلك الشركات، بالإضافة إلى عروض التمويل العقاري المقدمة من البنك الراعي للمعرض".

30 مطورًا عقاريًا يقدمون 100 مشروع لجلب فرص استثمار

وأكد أن السوق العقاري المصري أصبح المنفذ الأقوى بين باقي القطاعات، موضحًا أنَّه "في سبيل ذلك نسعى لأن نقدم العام الجاري أكثر من 30 مطورًا عقاريًا بأكثر من 100 مشروع لجلب فرص استثمار حقيقية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي يتوافق مع كل المستويات وفئات المجتمع مع توفير جميع سبل الراحة للزائرين بتوفير منطقة ترفيهية للأطفال (كيدز آريا) حتى تساعد الزائر على إلقاء النظر على جميع العروض والاختيار فيما بينها بعناية وهو مطمئن على أولاده أو أحفاده داخل منطقة أمنة".