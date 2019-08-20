داخل عالم السيارات، الكل يبحث عن الراحة والأناقة، لذا دائما ما تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية يستعرض "الوطن" مقارنة بين 3 سيارات تختلف مواصفاتها والعلامة التجارية التابعة لها، إلا أنها تقع في حدود فئة سعرية واحدة، وهي أقل من 150 ألف جنيه، وهي:

لادا جرانتا 2019

تابعة لإحدى شركات السيارات الروسية العملاقة في مجال صناعة السيارات، وتتميز بتصميمها الحديث والمميز، فهي سيارة اقتصادية، تتوفر بطرازين مختلفين أحدهما مانيوال بقوة 88 حصان، والأخر أتوماتيك بقوة 108 حصان .

- تتميز السيارة بالشكل الأنيق الجذاب، وتحتوي علي فوانيس ذات تصميم رائع.

- يبلغ طول السيارة 4260 مللي متر، وعرضها 1700 مللي متر، بينما ارتفاعها 1500 مللي متر.

- تبلغ قاعدة العجلات 2476 مللي متر، ووزنها يصل إلى 1080 كجم.

- تبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة المانيوال 1600 سي سي، بـ4 أسطوانات، و8 صبابات وقود داخلي ليعطي قوة 88 حصان، وعزم الدوران 140 نيوتن/ متر.

- تبلغ السعة اللترية لمحرك النسخة الأتوماتيك 1600 سي سي، بـ4 أسطوانات، و16 صباب وقود داخلي ليعطي قوة 108 حصان، وعزم الدوران 148 نيوتن/ متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180كم، بينما يبدأ تسارع السيارة من 0 حتى 100 كم خلال مدة زمنية لا تتعدى 22 ثانية.

- تتمتع السيارة بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لترا، وتستهلك 7.2 لتر من الوقود لكل 100 كم.

- يصل سعر السيار إلى 147 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو

تعد سيارة ألتو من العلامة التجارية اليابانية "سوزوكي"، هي الأوحد ذات نمط الهاتشباك ضمن مجموعة السيارات التي طرحتها الشركة بالسوق المحلية والعالمية، فهي سيارة اقتصادية من الطراز الأول.

- جاءت السيارة بأبعاد صغير ومميزة، حيث بلغ طولها 3500 مللي متر، وعرضها الكلي حوالي 1600 مللي متر، و ارتفاعها الكلي وصل إلى 1470 مللي متر.

- بلغ طول قاعدة الإطارات الخاصة بها حوالي 2360 مللي متر.

- جاءت السيارة مزودة بحقيبة خلفية صغيرة تبلغ سعتها حوالي 180 لتر .

- يبلغ الارتفاع الجزئي لسيارة سوزوكي ألتو حوالي 160 مللي متر.

- تمتلك سوزوكي ألتو محركا ذو سعة منخفضة تبلغ 800 CC، بـ4 سلندرات، و12 صباب وقود داخلي.

- تبلغ قوة المحرك حوالي 47 حصان، بعزم دوران يبلغ 6 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

- يبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 68 نيوتن لكل متر في أثناء دوران المحرك على سرعة تبلغ 3500 لفة في الدقيقة الواحدة.

- تحتوي سوزوكي ألتو على ناقل حركة من النوع اليدوي مزود بعدد 5 سرعات.

- تبلغ سرعتها القصوى إلى 130 كيلو متر في الساعة، بمعدل تسارع يبلغ 20 ثانية، لتتحرك السيارة من حالة الثبات إلى سرعة 100كم/ساعة .

- تمتلك سوزوكي ألتو 5 مقاعد في الصالون الداخلي للسيارة.

- يبلغ سعر السيارة 133 ألف جنيه.

زوتي Z100

- تعتمد السيارة على محرك بقوة 75 حصان عند 6200 لفة، وبعزم دوران 90 نيوتن لكل متر عند 3500 لفة.

- وتبلغ السعة اللترية للمحرك 1000 سي سي ، كما يتصل به ناقل حركة عادي بـ 6 سرعات.

- يبلغ طول السيارة 3559 مللي متر، وعرض 1620 مللي متر، وارتفاع كلي 1476 مللي متر.

- تتميز باقتصاديتها في استهلاك كمية الوقود، حيث تستهلك 5.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر.

- تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترا.

- تتميز زوتي Z100 بجنوط سبور مقاس 18 بوصة.

- تأتي Z100 بتجهيزات أمان عدة، وهي "وسادتان هوائيتان، فوانيس شبورة أمامية وخلفية، نظام توزيع قوة الفرامل على العجلات EBD، ضوء توقف خلفي مرتفع، نظام المكابح المانع للانزلاق ABS، حساسات ركن خلفية".

- تتميز طول فترة ضمانها التي تتراوح بين 5 سنوات أو 100 ألف كم.

- يصل سعر زوتي Z100، 136.990 جنيه.