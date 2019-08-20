أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

وقال آمنة، إن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع الزراعة والشرطة وأملاك الدولة، نفذت خلال الفترة من 24 يوليو الماضي حتى أمس 19 أغسطس الجاري، 5166 قرارًا إزالة بإجمالي مساحة بلغت مليونا و200 ألف متر لولاية كل من الجهات.

وأوضح أنه تم تنفيذ 282 قرارًا إزالة "وحدات محلية"، تنفيذ عدد 3017 قرارًا إزالة "ري وصرف"، تنفيذ 258 قرارًا إزالة "آثار"، تنفيذ 1142 قرارًا إزالة "الطرق"، تنفيذ 154 قرارًا إزالة "الأوقاف"، تنفيذ 277 قرارًا إزالة "حماية النيل"، تنفيذ 22 قرارًا إزالة هيئة التعمير "الزراعة"، تنفيذ 14 قرارًا إزالة "السكة الحديد".

ولفت إلى أن حملات إزالة التعديات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها، موضحًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا في المضي قدمًا في ملاحقة كل أشكال وصور التعديات وإزالتها بشكل فوري من بداية ظهورها في المهد وبذل أقصى الجهود من أجل استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.