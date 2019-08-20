تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، من إزالة أعمدة خرسانية داخل الأراضي الزراعية بقرية السيليين بمركز سنورس، في حملة مكبرة برئاسة المهندس حسن جودة وكيل الوزارة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إن أجهزة الدولة حريصة على إزالة كل التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية دون تهاون، مع مواصلة تنظيم حملات يومية مكثفة لإزالة كل التعديات.

وأوضح المحافظ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجبا قوميا، ويحتاج إلى تكاتف منظمات المجتمع المدني والمواطنين مع الأجهزة الحكومية، مؤكدا أنه يجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين.