عاجل| وصول وفد "الانتقالي الجنوبي اليمني" إلى جدة

وصل، منذ قليل، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، برعاية عيدروس الزبيدي، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قادما من "عدن"، للمشاركة في المحادثات مع الحكومة اليمنية برعاية الخارجية السعودية، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل.

وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي أكد، اليوم، ، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، وكشف بتصريح أوردته "سكاي نيوز" عربية، عن صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري بعد قليل.

فيما نفى وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.

وكانت قوى الحرية والتغيير، طلبت مهلة 48 ساعة لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي.