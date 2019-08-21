مرتديا النقاب.. ضبط محاسب سرق 256 ألف جنيه من شركة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتعاون مع الأهالي من ضبط محاسب لقيامه بسرقة مبلغ مالي من شركة بشبرا وهو يرتدي النقاب.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية "نقاب" أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".

بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط "محاسب بالشركة المُشار إليها" وعُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 265 ألف جنيه- خاتم شعار الجمهورية مصطنع منسوب لإحدى الكليات – بعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.

وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى "النقاب" للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وسرق المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

وأوضح بوجود خلافات مالية بينهما وعدم قيام صاحب الشركة بمنحه مستحقاته المادية منذ عام تقريباً.

وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بأن صاحب الشركة أعده، واستخدمه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركةز

وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة فى ذلك الأمر، نافياً علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.