قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الاتحاد أنفق 5 ملايين جنيه خلال العام الماضي على منتخب الناشئين وحده كي يتمكن من فوزه ببطولة العالم التي أُقيمت في مقدونيا، والتي بالفعل تحققت، موضحًا أنه لم يتوقع فوز منتخب كرة اليد للناشئين ببطولة العالم رغم التخطيط والتجهيز لهذه البطولة منذ عامين.

وأضاف "نصر"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه وفق لائحة الوزارة وفي حال التتويج بلقب بطولة عالمية، كان مقررًا حصول كل لاعب على مبلغ قدره 112 ألفا و500 جنيه، إلا أنه تقرر زيادة المبلغ ليصل إلى 150 ألف لكل لاعب، تقديراً لهذا الإنجاز الكبير، الذي يحدث لأول مرة في تاريخ أفريقيا والعرب.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن الهدف الأول والأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم هو الاستعداد لبطولة عام 2021 والتي ستنظمها مصر، مشيرًا إلى أن فوز منتخب كرة اليد للناشئين ببطولة العالم يعد شيء مبشرًا وتحفيزًا للمنتخب الأول استعدادًا لبطولة العالم 2021.

وأشار نصر، إلى أن أحد البنوك المصرية، والتي ترعى هذا منتخب الناشئين قرر صرف مكافأة أخرى لكل لاعب، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الذين حرصوا على توجيه مكافآته لهذا المنتخب، موضحًا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبلغه صباح أمس عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب لتكريمه بوسام الدولة من الدرجة الأولى، أنه سيتم زيادة المكافأة الخاصة بكل لاعب والجهاز الفني.

وتابع: "استمرينا في خطة تجهيز اللاعبين وإعداد الأجيال الشابة في كرة اليد وبالفعل عملنا على إثقال مهارات لاعبي كرة اليد للشباب والناشئين، حققنا برونزية مونديال العالم للشباب وحققنا لقب كأس العالم للناشئين، وأهم ميزة في منتخب كرة اليد للناشئين هي أن مستواه كان يرتفع في كل مباراة يخوضها طوال البطولة".

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة هي الراعي الأساسي والوحيد لكرة اليد، والاتحاد لا يوجد به لائحة تمكنه من صرف مكافآت للاعبين، مؤكدًا صرف مكافأة قدرها 59 ألف جنيه لكل لاعب من منتخب الشباب الذي حقق برونزية كأس العالم.

وأكد أن ما تم صرفه من الاتحاد عبارة عن مكافأة تحفيز للمباريات وكانت تقدر بـ1500 دولار وليس بالجنيه المصري.