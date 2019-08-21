قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء، "مصر لن تنسى أبناءها، والرئيس مهتم شخصيًا بصندوق تكريم الشهداء".

وأضاف الديهي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي يهتم بكل كبيرة وصغيرة في الدولة، وكل مشكلة في مصر يعلم أبعادها وطرق ومدة وتكلفة حلها.

وناشد الديهي المسؤولين بأن يحذوا حذو الرئيس ويقتدوا به في الإلمام بمهام عملهم، معقبًا: "لازم المحافظين والوزراء وكل مسؤول في مكانه يستقي الجرأة من الرئيس الذي يقود معركة جرأة حقيقية، ومن لا يستطيع ذلك ينسحب"، مشددًا على أن هناك عددا كبيرا من المسؤولين في مصر يجب تغييرهم، مشددًا على أن الجرأة هي سلاح الرئيس في مواجهة الفساد.