أجرى وفد ممثلي شركة "إيكوكونسرف"، زيارة تفقدية لمواقع تطوير الري الحقلي في البحيرة، لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة "أوفيدو" بالمحافظة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد".

والتقى الوفد بالمهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس ناجى السيد حسن، مدير عام الزراعة بالبحيرة، وتم خلال اللقاء استعراض الأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها في مناطق عمل الإيفاد بمحافظة البحيرة، ومردودها الاقتصادي والاجتماعي.

وبدأ الوفد زيارته بتفقد محطة الحاج عامر الواقعة على ترعة شعبان بناحية زاوية غزال مركز دمنهور، وانتقل الوفد إلى المركز الإرشادي بقرية سنهور بمركز دمنهور، والتقى المزارعين وتفقد محطة أبو يوسف على ترعة رياح زرقون بمركز المحمودية، كما التقى المزارعين والمشغلين وروابط المزارعين على هذه المحطات.

رافق الوفد خلال الزيارة كل من الدكتورة عبير أبو المجد، منسق الإرشاد الزراعي بوحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالقاهرة، والدكتور سمير الجويلي، استشاري الإرشاد والتدريب بوحدة مشروعات تطوير الري الحقلي، والدكتور محمد على الشربيني والمهندس عوض موسى، منسقا الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، ومهندسو الإرشاد الزراعي وبعض المزارعين.

وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، إن المشروع يعمل على تحقيق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين، وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، ما سيخفض تكاليف العمالة والضخ، وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة والممارسات الزراعية المرتبطة بها، ومن شأن زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد أن تساعد على الحد من الفقر، حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم.