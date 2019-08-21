تطلق وزارة الشباب والرياضة، غدا الخميس، فعاليات حملة "الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج وصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.

وتبدأ فعاليات الحملة بندوة تثقيفية لـ400 شاب وفتاة بمحافظة سوهاج، عن تمكين المرأة وخفض معدلات الإنجاب وتعزيز التكامل الاجتماعي، ومكافحة الممارسات الضارة كختان الإناث والزواج المبكر بمركز التعليم المدني بالمحافظة.وتقام الجمعة القادمة على هامش فاعليات الحملة، ماراثون للجري بكورنيش النيل لأبناء المحافظة، بحضور المحافظ وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتختتم السبت الفاعليات بحلقة نقاشية حول الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر 2030، ثم جولة سياحية للمشاركين بالحملة لزيارة معالم المحافظة.