تمكن عدد من أهالي مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية من ضبط سيدتين عقب قيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقته بعد خروجه من أحد البنوك، وتبين أنهما فردين ضمن عصابة تخصصت في نشل وسرقة أموال المواطنين.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ميت غمر بتمكن عددا من الأهالي من ضبط سيدتين عقب سرقتهما مبلغ 32 ألف جنيه من مواطن أثناء استقلاله وسيلة مواصلات عامة.

وانتقل ضباط المباحث بقيادة العميد محمد الخولاني رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب الدقهلية، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث قسم ميت غمر لمكان البلاغ، وتبين سرقة المواطن "صبري. س. م"، 60 عاما، بالمعاش، مقيم قرية "جصفا" بمركز ميت غمر.

وتوصلت تحريات المباحث أن المتهمة الأولى تُدعى "آية. س. ع"، 28 عاما، عاطلة، مقيمة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، والثانية تدعى "بشرى. س .ع"، 62 عاما، عاطلة، مقيمة بالحرفيين في بنها بمحافظة القليوبية، وبالكشف عنهما تبين أنهما متهمتان في عدة قضايا سرقة ونشل بالجيزة وبنها و6 أكتوبر.

وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بمساعدة آخرين في تكوين تشكيلا عصابيا للسرقة، وارتكاب تلك الواقعة وعدة وقائع مماثلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28600 جنح مركز ميت غمر لسنة 2019، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.