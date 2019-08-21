أهالي ببا يشيعون جثامين 3 حجاج أثناء سفرهم من مطار القاهرة

شيع الآلاف من أبناء مدينة ببا في بني سويف، مساء اليوم، جثامين 3 حاجج "زوجين ونجلهما" لقوا مصرعهم إثر حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف، أثناء عودتهم من مطار القاهرة إلى المحافظة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المدينة، الذين أدوا صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة داخل المسجد الكبير بمدينة ببا.

وكان 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم وأصيب رابع، في حادث سير، أمس، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلومترات، على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت الأجهزة المعنية و6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة، هم: خليفه نصر رمضان، 68 سنة، وزوجته سعاد عبدالستار شمس، 62 سنة، ونجلهما مصطفي خليفة، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، جميعهم يقيمون بمركز ببا ببني سويف، وأصيب آخر (فاقدًا للوعي ولم يستدل على بياناته)، باشتباه ما بعد الارتجاج.