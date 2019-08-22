أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، لحضور فاعليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي الذي أقيم مساء أمس بقصر ثقافة أسيوط تحت شعار "تبادل الثقافات بين الشعوب"، تأكيداً لأواصر التعاون والعلاقات الثقافية المصرية الإندونيسية.

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب بهاء عبد الناصر نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، ومحمد أجي سوريا نائب سفير إندونيسيا بمصر، وأحمد رمضان المستشار الثقافي لسفارة إندونيسيا وارمان أوي الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط، ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته أعرب السكرتير العام عن سعادته بالملتقى الثقافي الذي يعكس تعزيز الثقافات بين شعبين البلدين ومد جسور التعاون والتواصل بين مصر وإندونيسيا في جميع المجالات، مؤكدًا اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بإثراء الحركة الثقافية بالمحافظة التي تمتلك تراثا ثقافيا مميزا يعكس حضارتها، لتنمية الوعي وبناء الإنسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالإبداعات وإطلاقها وتبادل الثقافات الفنون والإبداع في شتى المجالات.

من جانبه أكد نائب السفير الإندونيسي، خلال كلمته، حرص بلاده على تأكيد أواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية ـ الإندونيسية والتعاون بين البلدين.

بدأ الحفل بعروض فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية للطفل وعروض الفلاحة والعصا والتنورة للأطفال أعقبها تفقد لورشة الفنون التشكيلية للأطفال، التي تعبر عن الثقافة المصرية والإندونسية، بالإضافة إلى افتتاح معرض فني للحرف البيئية والتراثية من الدولتين.

كما تضمن الحفل عروضا فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية، حيث قدمت عروضا فنية التنورة والعصا ورقصة الغزل.

كما قدمت فرقة سومطرة الإندونيسية عروض فنية للفلكلور الشعبي الإندونيسي بعنوان رقصة موسيقى انكلوجن ورقصة رافن وعرض فني بعنوان روديالك بدونج، التي لاقت إعجاب كبير من الجمهور.

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع، بين محافظة أسيوط وإقليم وسط الصعيىد الثقافي والسفارة الإندونيسية.