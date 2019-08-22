احتفل الأقباط بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم، بحضور صلوات القداس الإلهي بجميع كنائس المحافظة، بعد فقرة من التسبحة الخاصة بالسيدة العذراء في الكنائس.

وترأس الأنبا إبرام، مطران الفيوم، ورئيس أديرة الفيوم، صلاة قداس السهرة في العيد في الثالثة والنصف صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الشط القبلي بمدينة الفيوم، والتي شهدت نهضة روحية على مدار 15 يوميا، خلال فترة الصوم المقدس.

وشارك في صلاة القداس لفيف من القساوسة والقمامصة بالكنيسة، وشمامسة وخدام الكنيسة، بعد التسبحة للسيدة العذراء، وانتهى القداس في السادسة، من صباح اليوم.

كما أقيم القداس الإلهي الثاني، بنفس الكنيسة، في السابعة وحتى التاسعة، صباح اليوم، وأقامت الكنائس الأخرى قداسات في مواعيد مختلفة، صباح اليوم، احتفالا بالعيد.