ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، القبض على حداد ونجليه، لاتهامهم بإنشاء ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بقيام (جاد ج ع - 50 عاما - مقيم بقرية بردين) ونجليه ( موسى 37 عاما) و(محمد 26 عاما) بتحويل ورشة حدادة لورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

شكلت مأمورية برئاسة الرائد أحمد متولي رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، والنقيب أيمن الزهيري معاون مباحث المركز، حيث جرى مداهمة الورشة وضبط 4 فرد خرطوش وفرد روسي ومسدس ساقية و طبنجة بيته و2 طبنجة تحت الإصلاح وأدوات التصنيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 210 جنايات أمن دولة طوارئ، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.