قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، إن المبادرة قد حققت نجاحات عديدة حتى أشاد بها عدد كبير من المسؤولين حول العالم.

وأضافت غلاب خلال مداخلة هاتفيه لها بنشرة أخبار TEN، المذاعة على فضائية "TEN"، أن المبادرة قد نشرت الوعي بشكل كبير للمواطنين ونجاح تجربة مصرية هي الأكبر على مستوى العالم وبالاعتماد على الشباب المصري في المقام الأول، موضحه أن ثقة القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشباب هو ما كلل مجهودات المبادرة بالنجاح حتى ظهرت في أبهى صورها.