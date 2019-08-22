تمكنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من إنجاز 85 % من مشروع إضافة مساحة تتجاوز 3000 متر مربع في محيط المسجد الحرام، بهدف تسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

وتضمنت الأعمال التوسعية إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات .

وأوضحت الرئاسة أن المشروع الذي ستستكمل أعماله نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزوار البيت العتيق.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أن المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية، وخطط هندسية، بالتعاون ما بين عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، بغية توفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.