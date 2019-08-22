فيديو.. بكري: الدولة تسير باستراتيجية قوية لاقتلاع الفساد من جذوره

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن عدد المتهمين في واقعة القبض على أحمد سليم الأمين العام للإعلام في قضية رشوة وصل إلى 8 أشخاص، وذلك خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "بكري"، أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت، كون الحرب على الفساد مستمرة والأجهزة الرقابية تواجه بكل قوة وتوجه ضربات متتالية لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة من جرائم الفساد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة لديها استراتيجية ونهج تهدف به لاقتلاع الفساد من جذوره.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفساد يضرب بجذوره في الدولة، فهناك من يستخدمون نفوذهم لمصالحهم الشخصية أو يضعون أيديهم على أراضي الدولة، كما أنه عقب أحداث 25 يناير زاد الفساد بشكل كبير، "دلوقتي بيتقال متعرفش تمشي مصلحة إلا لما بتدفع وبشكل علني، يعني الربيع العبري كان مستهدف فيه ثوابت الدولة المصرية وأخلاقيتها".

وأوضح أن الأجهزة الرقابة داخل الدولة المصرية توجه ضربات قاضية للفساد والفاسدين في مصر والرقابة الإدارية تسعى لاقتلاع الفساد من جذوره، كما أن مجهودات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية تستهدف القضاء على الفساد من جذوره المتأصل داخل الوطن خلال العهود السابقة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة للتصدي لكل من تسول له نفسه الاستيلاء علي أموال الدولة، فضلا عن مكافحة الفاسدين.