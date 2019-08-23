قال اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إن إسرائيل هي العدو الرئيسي إلى مصر على مدار جميع الأجيال.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يدعم نتنياهو بشدة في الانتخابات المقبلة في سبتمبر.

وأوضح أن نتنياهو يحاكم في ثلاثة قضايا فساد، وإذا لم يفز في الانتخابات سيدخل السجن ويريد أن يصبح رئيس وزراء حتى يحصل على الحصانة.

وأكد المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، أن ترامب أجل إعلان صفقة القرن حتى نجاح نتنياهو في الانتخابات المقبلة، ويقوم بعد ذلك بمكافأته بالإعلان عن صفقة القرن.