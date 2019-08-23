"البريد" تقرر خفض سعر الفائدة 1٪؜ على حسابات التوفير

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1%، اعتبارا من اليوم، بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25٪ بدلا من 10.25٪.

وأوضح الصغير، في بيان، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً، بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيراً إلى أن إجمالى الإيداعات التي جرى الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد، وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التي جرى تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد والتي يبلغ عددها 4000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر، الأمر الذي جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومة للمواطنين وذراع الحكومية في تقديم الخدمات المميكنة.