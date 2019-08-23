حررت مديرية أمن الغربية، 846 مخالفة مروية متنوعة وتحصيل 39 ألف جنيه، ونفذت 4 آلاف 321 حكما قضائيا، وضبط 9 متهمين هاربين وتحصيل 135 ألف جنيها.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 846 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 39 ألف جنيه.

كما جرى تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت عن ضبط 9 هاربين من أحكام جنائية، وتنفيذ 4 ألاف 321 حكم قضائي، منهم 1250 حكم جزئي، و2865 حكم غرامات، و54 حكم مخالفات وتم تحصيل 135 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة.