في إطار سياسة الدولة المصرية في الحفاظ على الموروث الوطني من الآثار، باعتبارها مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد والشعوب وتعكس حضارتها الأصيلة، والتي تعد أحد أهم عناصر الجذب السياحي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على حيازة القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الإتجار.

فقد أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط قيام أحد الأشخاص عاطل – سن 39 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى إستهداف المتهم ، وأمكن ضبطه وبحوزته 8 قطع أثرية عبارة عن الآتى:

خنجر بجراب "عليه زخارف ورسومات" بطول 50 سم تقريبا، و2 تمثال أو شابتى من الحجر الجيرى بإرتفاع 12 سم تقريبا و5 عملات من البرونز منقوش عليها بالبارز "صورة وجه لأحد الأباطرة".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة بمعرفة لجنة من مفتشى أثار المنطقة، أفادت بأثرية المضبوطات وترجع للعصري (الإسلامية الفرعوني، اليوناني الروماني).

كما أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط قيام أحد الأشخاص مدرس – سن 57 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف مسكن المشار إليه وأمكن ضبطه، والعثور على حفر مربع الشكل بأبعاد(1,5×1,5متر وعمق 10 متر)

وضبط 4 قطع أثرية، عبارة عن الآتي: قطعة رحايا وعصارة زيوت حجرية وإنار من الفخار.

بمواجهته اعترف بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وبإجراء المعاينة بمعرفة لجنة من مفتشى أثار المنطقة، أفادت بأثرية المضبوطات وترجع للعصر اليوناني الروماني، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.