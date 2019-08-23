أعلنت شركة إيرباص، اليوم، اكتمال أول رحلة اختبارية لأول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز A220 – 300 المقرر تسليمها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في خط التجميع النهائي للطائرات في مدينة ميرابيل الكندية.

وتعد هذه الطائرة هي الأولى من أصل 12 من طراز A220 مقرر تسلميها إلى شركة مصر للطيران، حيث يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى في أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية، بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد.

وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة، في المرحلة النهائية من التجميع، قبل تسليمها في الموعد المحدد.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض.

ويجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة، لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيثوالتي تعمل على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد، مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كيلو متر).

يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات، في كل من "آسيا وأمريكا وأفريقيا وأوروبا"، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة التي يقدمها هذا الطراز الجديد من طائرات "إيرباص".