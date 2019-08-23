افتتح الدكتور نوح العيسوي وكيل "الأوقاف" القائم بأعمال الإدارة المركزية لشئون المساجد، اليوم الجمعة، مسجد "فخر المسلمين" الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا، وذلك نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبدعوة من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وعقدت جمهورية الشيشان، اليوم، مراسم احتفال أكبر مسجد في أوروبا وبحضور نحو 200 ضيف من 43 دولة، تحت رعاية الرئيس الشيشاني، كما شهد الافتتاح تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجمهورية الشيشان.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن أكبر مسجد في أوروبا:

- يقع المسجد في مدينة شالي، والتي يبلغ عدد سكانها 54 ألف نسمة.

- المسجد من تصميم المهندس المعماري الأوزبكي عبدالقهار تردايف.

- تبلغ مساحة المسجد 9.7 ألف متر مربع.

- يأخذ المسجد شكلا مربعا ويصل طول الضلع فيه إلى 65 خمسة وستين مترا، ويبلغ طول أسس المسجد الخراسانية 100 مائة متر.

- بُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، التي يقابل بعضها بعضا.

- تصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل إلى 20 ألف مصل، وفي الساحة الخارجية 100 ألف مصل.

- يتألف المسجد من طابقين وقبو.

- يبلغ ارتفاع القبة المركزية 40 مترا.

- يضم المسجد أربعة مآذن، حيث توجد في كل زاوية من زوايا المسجد الأربع مئذنة يبلغ طولها 63 مترا.

- تبلغ مساحة سجاد المسجد 8 آلاف متر مربع، ويصل وزنه إلى 36 طنا.

- تحيط بالمسجد مساحات خضراء، تصل مساحتها إلى 15 ألف متر مربع.

- استغرق بناء أكبر مسجد في أوروبا نحو سبع سنوات، حيث أقيم حفل وضع الكبسولة وحجر الأساس في 2 ديسمبر عام 2012م.

- تصفه السلطات الشيشانية بأكبر وأجمل مسجد في أوروبا.