قالت ميرنا حسني الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، والحاصلة على الجائزة الأولى في مسابقة الصيدلة على مستوى العالم متفوقة على 45 دولة المقامة في رواندا، إنها واجهت صعوبات كثيرة أثناء المسابقة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستيطع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أنها كانت بمفردها في حين أن كل المتسابقين من الدول المشاركة كانوا فرقا وليسوا وحدهم.

وتابعت أن وجودها وحدها في السابقة سبب أزمة ورفضت اللجنة المنظة مشاركتها إلا أنها رفضت العودة دون المشاركة فوقعت على رغبتها في المشاركة منفردة دون فريق، واستلمت الحالة التي كان عليها إجراء الاختبار عليها قبل انتهاء ميعاد الاختبار بـ6 ساعات على عكس الفرق الباقية التي كان اختبارها 24 ساعة كاملة.