وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على طلب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوفير اعتمادات مالية لصيانة ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمركز ومدينة وقرى طهطا بسوهاج، للسنة المالية 2019-2020 نظرا لسوء حالة الطرق.

وخصص وزير المالية 6.3 مليون جنيه لصيانة طرق وجسور وشراء السلع والخامات بموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، على أن تستفيد منها مدينة طهطا وقراها، بخلاف اعتمادات مدرجة بموازنة المحافظة مخصصة لنفس الغرض بمراكز المحافظة المختلفة تبلغ 3.7 مليون جنيه ليصبح جملة المتاح للصرف على إعادة تأهيل ورصف وصيانة الطرق بمحافظة سوهاج 10 ملايين جنيه، منها 6.3 مليون مخصصة لمدينة طهطا وقراها.