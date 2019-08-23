علاء مبارك ينشر صورة جديدة تجمع والده بوالدته: "شكرا لكل من سأل"

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أحدث صورة تجمع الرئيس الأسبق بزوجته سوزان مبارك.

وعلق مبارك على الصورة: "شكرا لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتي، ربنا يحفظهم".

وقال حسن الغندور، أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، إن سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك، أجرت عملية جراحية في الظهر السبت الماضي، مشيرًا إلى تحسن حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة.

شكراً لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتى ، ربنا يحفظهم pic.twitter.com/74MSlHCFwv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 23, 2019

وكانت "سوزان" ظهرت في مناسبات اجتماعية، خلال الفترة الماضية، منها حضورها حفل زفاف أحد أقاربها، نهاية يناير الماضي، دون أولادها، كما جاءت دون حرس شخصي وطمأنت من صافحوها على صحتها، مؤكدة استقرار حالتها الصحية والشخصية.

وقبل 8 أعوام ترك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منصبه رئيسا للجمهورية، بعد ثورة شعبية طالبت بتنحيه عن سدة الحكم، وقضى 5 سنوات خلف القضبان وداخل مستشفى المعادي العسكري، بسبب ما وجّه له من اتهامات بعد ثورة 25 يناير، وبرأه القضاء منها عدا "القصور الرئاسية".

وعلى مدار تلك الأعوام طالت الرئيس الأسبق شائعات وفاة أكثر من مرة، آخرها ما نفاه فريد الديب، محامي مبارك، في يوليو الماضي، وقال إنه يتمتع بصحة جيدة، وأضاف "الديب" في تصريح لـ"الوطن"، أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.