اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالبة، وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نسب النجاح زادت هذا العام للجهود المستمرة المبذولة لتطوير التعليم الأزهري

وأوضح الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضي لشهادة الابتدائية 95.97% في حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العام الماضي 85.29%، وبلغت هذاالعام 92.54%، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى الجهود التي يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب.

لمعرفة النتيجة اضغط هنــا