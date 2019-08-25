"قد كبرت بما فيه الكفاية، أطلب الموت، أذكر هذا الرجل العجوز حينما قال لي في طفولتي طول العمر ابتلاء لم أصدقه آنذاك، ولكن ها أنا أطلبه بكامل إرادتي. هي فقط من كانت تسهل عليَّ حياتي هي زوجتي التي ذهبت لمن له دوام بلا رجعة، أذكرك في كل شيء أذكرك في كوب الماء، في جوعي، وفي لحظات الجلوس في الشرفة وأنا أتحدث مع نفسي.

أصبحت خاليا يا عزيزتي، حتى أبناؤنا برغم حبهم الشديد لي هم في بيوتهم لا أراهم كثيراً و لا أراهم قليلاً، ولكنهم يقومون بالاتصال عبر هذا المحمول كثيراً كم أكرهه هذا الجهاز اللعين، لا بل أحبه، أتذكرين أول محمول لكِ كنت أعرف أنكِ أردتِ تجربته ونزلت في هذا اليوم لأقابل حميد صديقي وقمت بالاتصال وتكلمنا وتغازلنا في عودتي وعدت سريعاً معللاً بقولي: "كنت ناسي أصله قال لي عنده مشوار مهم"، لم يكن عنده مشوار ولم يكن هناك ميعاد مع حميد من الأصل.

أتمنى أن تتذكرى.. من الممكن ألا تتذكري فهذا ليس بحدث، ولكن الغريب عزيزتي أنني أفتقد التفاصيل الأصغر، دعيني أصدمكِ الآن أنا لا أتذكر ليلة زفافنا لكن أتذكر ابتسامتكِ وعينيكِ اللتين ملأتاني حباً.

أذكر أول شجار لنا أتذكرين أنت؟ كم كنا بلهاء لنتشاجر على ما سنفعله اليوم كما أردتِ أم كما أريد ونتبعها بـ"كان يوم أسود".. ولكن المضحك أننا قمنا بالتصالح لا أذكر كيف ولكن أذكر تلك القبلة في جبينك بعد الشجار.

أتذكرين كيف كنا نمشي من العصر للعشاء لنتكلم في أي شيء وكل شيء، نميمة وحب وأحلامنا ومزاح ونعيد ذكريات ولم نكن ندري أن هذا في حد ذاته ذكرى من ذكرياتنا الأعظم وبعد كل هذا في آخر الليل في بيتنا نضحك على بلاهتنا وكيف تؤلمنا أرجلنا؟! أقسم لكِ أنني حاولت كثيراً المشي فقط لأشعر بالذكرى مجدداً، لكن عزيزتي سامحيني، زوجك البطل القوي أصبح ينهج من الغرفة للشرفة.

أتذكرين شعري حينما أصابه سرطان الشيب، وشعرت آنذاك أن الموت قريب فقلت لكِ وصيتي، أتذكرين يوم الجمعة حينما تقاسمنا المهام لندعو أبناءنا وأحفادنا كم كانت "العزومة" جميلة! أتذكرين "المصيف" والشواء بعد العصر وكوب الشاي بعد صلاة الفجر على البحر؟ أحضان أحفادنا بعد الغروب في الحديقة حينما يبردون بعد الاستحمام من مياه البحر؟! لم أذهب هناك من بعد ما تركتيني.

سأكمل لكِ كل شيء فأنا لا أنسى أبداً ولكن فيما بعد، الآن لديَّ جلسة العلاج الطبيعي لقدمي وكأنها ستتحرك مجدداً.. ثم نظر للصورة مرة أخيرة على الجدار ونزل للسائق ليذهب للطبيب فآخر مرة قام بقيادة السيارة وقع حادث بشع فعلت به ما فعلت وكانت السبب في موت زوجته ولكن المسكين الذي لا ينسى كما يزعم هو، لا يذكر الحادث ولا حتى هذا اليوم بسبب الحادث.