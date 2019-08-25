"الطلبة مش متعودين على الفهم".. شوقي يكشف سبب تراجع التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أسباب تصنيف مصر المنخفض في التعليم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، حيث ذكر أنه أثناء التصنيف يختارون طلابا مصريين لخوض امتحانات قائمة على الفهم والمهارات، وبالتالي لا يستطيعون حل الأسئلة لعدم تعودهم على ذلك، وبالتالي فيتم تصنيف مصر "تصنيف منخفض"، على حد قوله.

وأضاف "شوقي"، أن تطوير منظومة التعليم خدمة للطلاب، ويتمنى أن تعي الأسر المصرية وأولياء الأمور أن الوزارة تقدم لهم خدمات كبيرة للغاية، حيث تحاول وزارة التعليم إنقاذ الطلاب من افتراس "الحفظ والدروس" لهم، وتريد الوزارة ترسيخ مهارات لدى الطلاب قائمة على الفهم، موضحًا أن الصف الأول الثانوي لن يكون تراكميا، وستظل سنة انتقالية لأن الطالب ظُلم طوال السنين الماضية لاعتماده على الحفظ ولا نتوقع منه أن يحدث نقلة في مستواه والتكيف مع النظام الجديد في غضون عام واحد.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن أولياء الأمور يهتمون بقضايا فرعية جدًا وهي "هل الصف الثاني الثانوي تراكمي أم ليس له علاقة بالدرجة النهائية للالتحاق بالكلية؟"، حيث يجب في البداية التركيز على تغيير شكل الامتحانات، وأن سؤال أولياء الأمور هذا السؤال جاء بسبب ضغط سناتر التعليم الخصوصية على أولياء الأمور من أجل الحجز لأبنائهم في الدروس الخصوصية، وهذه هي قضية ثانوية.

وتابع: "إحنا كنا عاوزين نخلي الصف الثاني الثانوي بمجموع تراكمي، عشان يبقى الطالب عنده أكتر من فرصة في الامتحانات عشان يخش الجامعة التي يريدها والكلية المحببة له، ولكن لو الأهالي شايفة إن ده ضغط عليهم، يبقى نخليه امتحان واحد بس في الصف الثالث الثانوي، ولكن لو كانت امتحان واحد بس في الثانوية العامة مش هيبقى زي السنين اللي فاتت بل هيكون زي الصف الأول الثانوي كده امتحان إلكتروني".

وواصل: "أنا بقول لكل طالب جهز نفسك لما هو قادم، لو إنت فرحان إنه هيبقى امتحان واحد عاوز أقولك إن الدروس مش هتنفعك خالص، الدروس لا علاقة لها بالامتحانات الجديدة، وفر فلوسك ووفر وقتك ومتروحش الدروس عشان مش هتخدمك، البديل بقى هو بنك المعرفة وهنحط عليها معلومات ثرية جدا، وهنجيب أحسن مدرسين في مصر وهنعمل فيديوهات ونحطها على بنك المعرفة للتسهيل على الطلاب".

ولفت إلى أنه سيتم تدريب معلمي أولى وثانية ثانوي للعام المقبل بشكل كامل، "أنا لو مكان الأب أو الأم بقوله لو عاوز تخدم ابنك أو بنتك وديه المدرسة في ثانية ثانوي، بلاش يؤذوا نفسهم، اسمع لأستاذك وانسى الدورس، وإلا هتدفع الثمن في ثالثة ثانوي".