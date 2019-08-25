استقبل المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وفود الجامعات بالملتقى الأول للتبادل الطلابي على مستوى جامعات الدلتا والقاهرة الكبرى، والذي تنظمه رعاية الشباب بجامعة بنها في الفترة من 23 حتى 26 أغسطس الجاري.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المحطة المرشحة الكبرى بمدينة بنها، لوفود جامعات حلوان والسادات والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ، برفقة الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام الشباب والرياضة بجامعة بنها.

ومن جانبه أعرب مجاهد، عن سعادته بتلك الزيارة مرحبا بوفود الجامعات والمرافقين لهم مؤكدا ضرورة وأهمية تلك الزيارات لحث الطلاب وتوعيتهم حول ترشيد المياه والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياة.

وصاحب الزيارة حسام مشهور مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، والمهندس حاتم شكري مدير عام فرع بنها، ومنصور موسى مدير عام العلاقات العامة بشركة مياه القليوبية.