مصدر أمني ينفي القبض على منال الطيبي: أبلغناها بصدور حكم غيابي بحبسها

نفى مصدر أمني القبض على المحامية منال ممدوح الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر أن هناك حكما غيابيا ضد المحامية المذكورة بالحبس شهر وكفالة 200 جنيه في القضية رقم (412 /2018 جنح ثان الشيخ زايد - التعدي على خادمتها بالضرب)، حيث تم استدعاء المحامية المذكورة لديوان قسم ثان الشيخ زايد في ضوء الحكم الصادر ضدها، وبعد الاطلاع على شخصيتها وطبيعة عملها تم إحاطتها بالحكم المشار إليه وضرورة اتخاذ الإجراءات حيال القضية، كما تمت إحاطة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حينه بتلك الإجراءات.