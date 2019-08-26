مصرع 7 أشخاص جراء اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق "مايوركا"

قضى سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء حادث اصطدام جوي بين مروحية وطائرة صغيرة، اليوم، فوق جزيرة مايوركا الإسبانية وتحطّمهما، بحسب ما أعلنت السلطات.وتحطّمت الطائرة والمروحية في مدينة إينكا في وسط الجزيرة، حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية لجزر الباليار في حسابها على تويتر.

وأعلن متحدّث باسم الشرطة مصرع جميع من كانوا على متن المروحية والبالغ عددهم خمسة أشخاص، كما أكد أن الطائرة الصغيرة كان على متنها شخصان لقيا مصرعهما، وتابع المتحدّث أن المروحية مسجّلة في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة إن الطائرة والمروحية تحطّمتا في حقل، كما أعلن الدفاع المدني أن الطائرة الصغيرة وهي من النوع الفائق الخفّة كان على متنها إسبانيان، فيما كان على متن المروحية ألمانيان مع طفليهما بالإضافة إلى طيّار إيطالي، وأعلنت الحكومة الإقليمية في أرخبيل البليار "عدم وجود ناجين".

وبحسب الصحف المحلية فإن الأسرة الألمانية كانت تقوم بجولة جوية فوق مايوركا، وأعلنت رئيسة منطقة البليار فرانسينا أرمنجول الحداد الرسمي ثلاثة أيام في الأرخبيل، فيما قدّم رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز تعازيه لعائلات الضحايا وأعلن في تغريدة أنه "يتابع بقلق الأخبار الواردة من مايوركا".

جدير بالذكر، ان مايوركا وبقية جزر الباليار الإسبانية تعتبر مقصدا سياحيا رائجا لدى الإسبان والسياح الأجانب، خصوصا في فصل الصيف.