"حاولت إنقاذه فسقطت معه".. مصرع طالب وشقيقته سقطا في غرفة صرف صحي بسوهاج

لقي طالب مصرعه غرقا داخل غرفة صرف صحي، بمعمل تصنيع مخللات في منزله بمدينة أخميم، كما لقيت شقيقته مصرعها غرقا أثناء محاولتها انتشال شقيقها، تم استخراج الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من المستشفى المركزي بوصول كل من "أحمد. ك. ك" 18 عاما، طالب، مقيم بندر أخميم "جثة هامدة"، شقيقته إسراء، 15 عامًا، تلميذة، وتقيم بذات الناحية "جثة هامدة".

انتقل إلى مكان الواقعة، الرائد إبراهيم صقر، معاون مباحث مركز أخميم، وبالفحص وبسؤال والدهما "كمال. ك. ا" 49 عاما صاحب معمل تصنيع مخللات بدائرة المركز، قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بالمعمل سقط الأول داخل غرفه صرف صحي وأثناء قيام الثانية بمحاولة انتشاله سقطت معه وتوفي، ونفى الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.