قال يوسف سلامة وكيل مكتب محاماة مختص بالهجرة والأحوال الشخصية بكندا إن هناك إقبال كبير على مكتبه من طالبي الهجرة لكندا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن أهم الأسباب التي تدفع المواطنين لطلب الهجرة لكندا هي الحالة الاقتصادية للبلاد والرغبة في التعليم بشكل أفضل والحصول على مستقبل مشرق.

وأكد يوسف، أن هناك أفرادا امتهنوا مهنة تسهيل الهجرة لكندا، ومارسوا النصب على المواطنين: "أنا أعرف حد جالي باع الجرار بتاعه ومكنش حيلته غيره وأخد الفلوس واداها لواحد أقنعه إنه يروح كندا".

وأشار يوسف، إلى أن كندا تضع قواعد معينة لاختيار المواطنين المهاجرين إليها مثل نوع الدراسة واللغة والخبرة، لافتا إلى أن هذه الشروط لا تتوفر في الكثيرين، وأن دولة مثل كندا تسعى لاجتذاب الأفراد الأفضل حول العالم.

وعن تكلفة الهجرة إلى كندا، أشار إلى أنها تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه مصري حال توافر الشروط الأخرى مثل المستوى التعليمي واللغة.

وأوضح يوسف أن أكثر المصريين المهاجرين لكندا هم صيادلة وأطباء ومهندسين، لافتًا إلى أن السن من أهم العوامل التي تؤثرعلى فرص الهجرة إلى كندا.

وقال إن كندا ترغب في الشباب، وأن المواطن بعد سن 33 عاما تبدأ فرص قبوله في الهجرة في الانحسار.