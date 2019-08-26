نقل الإعلامي محمد الباز استغاثة أهالي مركز زفتي لتطوير مكتب الشهر العقاري وذلك خلال حلقة الأحد من برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور".

واشتكى أحد المواطنين من الزحام الشديد داخل المكتب مطالبًا بتنظيم المكتب بنظام الأرقام حتى لا يحصل أحد على الخدمة قبل غيره من المستحقين مشيرًا أن عمل توكيل أو توثيق يستغرق وقتا طويلا داخل المكتب.

بينما اشتكى مواطن آخر من ارتفاع درجة الحرارة "الحر" داخل المكتب بسبب الزحام الشديد وأيضًا اشتكى من ضيق المكان وبطء سرعة الإنترنت.

واشتكى مواطن آخر من التنظيم داخل المكتب: "كل اللي بييجي هنا عايز يمشي الأول ولو كل واحد التزم بدوره كل واحد هيمشي في معاده".

بينما طالب سيد خيرالله "أحد أهالي زفتي" من وزير العدل بالتدخل وحل مشكلة مكتب توثيق مركز زفتي نظرًا لزيادة أعداد المترددين على المكتب يومًا بعد يوم خاصة في فترة دخول الكليات والمدارس.