ضبط 4964 مخالفة مرورية في 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وضبطت الحملات في 24 ساعة 4964 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و140 مخالفة سيارة بدون رخصة قيادة وتسيير.

وتمكنت الحملات من ضبط 23 مخالفة دراجات نارية، و15 مخالفة موقف عشوائي، و30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بالإضافة لـ19 مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.