تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة بميدان العباسية بدائرة القسم، وبحوزتهم تمثال فرعوني من الخشب طوله حوالى 60 سم "يشتبه فى أثريته".

وكشفت المباحث عن ضبط مدير تسويق بإحدى الشركات، مقيم بالمرج، وصاحب مقهى، مقيم بعين شمس، ومدير شركة، وآخر موظف، مقيمان بالإسماعيلية.

وبمواجهتهم اعترف المتهمان الأول والثاني بتحصلهما على التمثال المضبوط من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه"، وأقرا بتعرفهما على المتهمان الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيدا لشرائه، وبمواجهة المتهمان الثالث والرابع اعترفا بذلك.

وجار عرض التمثال على الجهات المعنية لتحديد أثريته من عدمه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.